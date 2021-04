Simon SOUSTELLE

Consultant SEO depuis plusieurs années, je vous accompagne à rendre plus visible votre entreprise en ligne.



Mes compétences principales :

SEO (référencement naturel), Web analytics (analyse de trafic)



Ce que je peux vous apporter :

Positionnement stratégique de votre marque par rapport à la concurrence sur le web, optimisations sémantiques, recommandations HTML / CSS, recommandations techniques sur les principaux CMS du marché : WordPress, Prestashop, Magento, Shopify



Ce qui ne rentre pas dans mon périmètre :

Développement de sites internet, graphisme et webdesign, maintenance et hébergement web



Pour plus d'informations : https://www.simonsoustelle.fr