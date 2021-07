Simon VALQUE

Avec plaisir je vous invite à découvrir mon travail , mes compétences ainsi que mes passions.



Je souahite retranscrire mon goût pour la gestion de projet, le sport et les matériaux.

Je suis aussi fortement motivé pour découvrir et partager mes différents hobbies que sont le ski, l'escalade, l'alpinisme, le volleyball, le surf et bodysurf sur rivière. Je pratique aussi d'autres sports collectifs occasionellement tels que le basketball et le football.



Les traits de ma personnalité sont beaucoup de volonté, un contact facil, un zest de bonne humeur et le plaisir de partager.



Mes compétences :

Alpinisme

Chef de projet

Gestion de projet

Management

Marketing

matériaux

Ski

Surf