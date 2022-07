Management d'équipes

Organisation et Gestion de projets

Design et Implantation de procédés industriels

Développement de gammes de produits

Optimisation des taux de production

Planification et Ordonnancement Production/NEP

5S, HACCP



Mes compétences :

Agroalimentaire

Amélioration Continue

Chef de projet

Industrialisation

Ingénieur agronome

Innovation

Management

Process

Recherche