Simone LETIECK

Nous accompagnons les Entreprises issues des domaines de la banque, de l'assurance et de la finance, dans leurs recrutements en CDI, CDD, et leurs ajustements d'effectifs en intérim. Nous proposons également des prestations d'Assessment center et d'évaluation.



Nous accompagnons également l'épanouissement professionnel de nos candidats. Pour la banque, nous recrutons principalement des conseillers Clientèle, des Gestionnaires Patrimoine, des Techniciens back et middle office, des Gestionnaires de Crédit et de Risques. Pour l'Assurance, nous recrutons des commerciaux, des rédacteurs, des Gestionnaires de contrats, des Tarificateurs, et des Décompteurs maladie.



Mes compétences :

Paie

Gestion administrative

Recrutement

Accueil physique et téléphonique

Microsoft Office 2007

File Maker Pro

SAGE comptabilité 100