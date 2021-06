Simonetta SPIGA

Diplômée en Sciences de l’Education et Psychologie, j’évolue depuis presque 10 ans entre la France et l’Italie, dans le domaine de l’accompagnement, de l’insertion et de la formation.

Fortement impliquée dans la mise en valeur de la Diversité et des potentiels, j’aime accompagner tout type de public sur le champ de l’évolution personnelle et professionnelle.



Au travers de mes fonctions dans plusieurs Associations, j’ai inscrit mes activités dans une vraie relation de proximité avec les citoyens, assistants sociaux et autres intermédiaires de l’insertion.



Spécialiste de la relation à autrui, je démontre de grandes qualités de patience et d’accueil de la personne. Je m'appuie sur l’écoute active, une de mes qualités principales, la définition et la mise en place de mesures d'insertion, pour accompagner les personnes à trouver des solutions adaptées à des situations parfois difficiles et / ou complexes.



Passionnée par l’humain, je souhaite aujourd’hui mettre mon expérience et mon ouverture d’esprit au service d’une association ou organisation bordelaise active dans le secteur de l’accompagnement et/ou de l’insertion.





Mes compétences :

Gestion de projet

Animation de formations

Travail en équipe

Gestion des compétences

Encadrement d'une equipe

Accompagnement individuel

Ecoute active

Qualités d'écoute et d'adaptation

Empathie et bonne humeur

CONSEIL

ACCOMPAGNEMENT

ACCUEIL

FORMATION