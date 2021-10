Sindy DE WACHTER

Je suis polyvalente et j'apporte mes compétences et mon énergie afin de mener à bien tous les projets qui me sont confiés.



Mes compétences :

Développement web

Adobe Dreamweaver

Dessin

Design graphique

Motion design

Adobe Illustrator CS6

Adobe Photoshop CS6

Web design

Mise en page

After Effects CS6

Adobe InDesign

3D Studio Max

Adobe Premiere

Graphic design

WordPress

Website Design

Personal Home Page

Macromedia Flash

Macromedia Dreamweaver

JavaScript

HTML5

Design

Cascading Style Sheets

Adobe Premier

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Acrobat

E-reputation

Webmarketing

Gestion de projet

Ux design

SEO

Réseaux sociaux