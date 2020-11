Sirine SASSI

Bonjour ! Je suis Sirine S., rédactrice, correctrice et traductrice français/espagnol. Riche d'une expérience variée en : communication, journalisme, rédaction et édition, je mets mes compétences à votre service pour produire toute sorte de contenus pour particuliers et professionnels.



Rigoureuse et perfectionniste, je suis capable d'écrire vite et bien. Amoureuse de la langue française, je m'adapte à tous les domaines : société, business, bien-être, cuisine, culture, etc.



Je sais combien il peut être difficile de gérer une activité tout en ayant à créer du contenu de qualité qui plaira aux clients ou aux lecteurs. Je suis là pour ça. Une bonne expression est gage de sérieux, surtout à l'heure du numérique et du référencement. Ne l'oubliez pas !



N'hésitez pas à me contacter, j'étudie toutes les propositions.



Mes compétences :

Travail d'équipe