Sita DELVOYE

Je suis en CDI/ hôtesse d'accueil chez Phone Régie, depuis aout 2009. Par ce biais, je travaille au sein d'une société financière, filiale de la Caisse d'Epargne. La société Capitole Finance est spécialisée dans le financement de biens d'équipements et d'autos, pour les professionnels et les particuliers . .Je suis en charge de l'accueil physique et téléphonique de nos clients. Interressée par le secteur automobile, je prend plaisir à renseigner et orienter les clients vers les personnes compétentes. Je fais du suivi clientèle par publipostage et mise à jour des bases de données clients.

Le poste que j'occupe depuis plus de trois ans est satisfaisant mais je souhaite être complètement impliquée dans les démarches commerciales. Je suis à la recherche d'un poste qui serait évolutif et diversifié, dans l'assistanat, peu importe le secteur d'activité.







Mes compétences :

Autonomie

Discrétion

Esprit d'initiative

Initiative

Ponctualité