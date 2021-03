Sitraka RAMANANTSOA

Ingénieur en Assurance Qualité diplômé de luniversité Paris 5 (France) cherche de nouveaux défis professionnels. Toutes mes expériences professionnelles mont permis davoir une vue densemble sur les exigences et les démarches Qualité et surtout à maîtriser lensemble des tâches à accomplir pour le management de la Qualité dun établissement de santé. Le management de la Qualité est une discipline passionnante car il révèle les écarts entre les pratiques et les objectifs souhaités puis il permet dentreprendre des actions damélioration pour atteindre une meilleure efficience et efficacité. Je suis en mesure dapporter tous mes acquis professionnels pour assurer les tâches qui me seront confiées dans le domaine de la Qualité.