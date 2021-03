Ingénieur de formation, j'ai eu la chance de connaitre un parcours très enrichissant d'un point de vue technique et commercial.

Update 2017 : L'aventure continue avec le rachat de Meca Power Engineering par Globe Camper qui devient le plus important fabriquant de véhicule de voyage tout terrain en France et l'un des plus important d'Europe.



Mes compétences :

Industrie automobile

Industrie energie

Gestion de projet

Expertise défaillance

adaptabilité

Communication

Langues vivantes

Vente

Technique