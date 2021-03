Snezana PROKIC

Business Graphic Designer pendant 19 ans, en France comme à l'international, je valorise vos présentations PowerPoint et vous accompagne sur les bonnes pratiques rédactionnelles de la communication graphique B2B.



J'ai également développé des compétences dans l'événementiel en tant que bénévole sur des événements de danse hip-hop et comme chef de projet associatif dans les danses afro-cubaines.



Enfin, j'exprime ma créativité au sein de la marque In Da Sook qui personnalise des vêtements et des accessoires dans un esprit urbain et ethnique.