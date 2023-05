Sofia REJEB

Après un baccalauréat scientifique et une année de médecine, dite PACES, j'entreprends en 2017 une licence LLCEr en études italiennes où j'ai pu m'épanouir, développer et confirmer mes compétences linguistiques et d'interprétariat en italien, français, anglais, espagnol, portugais et arabe. Je décide d'approfondir ma curiosité pour l'objet livre et intègre en 2021 le Master Métiers de l'édition de Strasbourg. Mes premières expériences professionnelles en maison d'édition, en 2022 chez ACCÈS Éditions et en 2023 chez Hachette Éducation, confirment ma volonté de rechercher un emploi dans ce secteur et mon intérêt pour l'édition de l'Apprentissage via l'objet livre.

Je recherche donc un premier emploi dans l'édition scolaire, parascolaire, pratique et/ou touristique