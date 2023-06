Sofiane KISSARLI

Jeune homme âgé de 35 ans ,titulaire d'une licence en sciences commerciales option finances ,ayant une expérience de plus de 12 ans dans le domaine du contrôle de gestion et la comptabilité analytique dont 18 mois autant que chef de département contrôle de gestion et planification , maîtrise l'outil informatique- pack office & logiciels de gestion ERP SAGE,SAP ,UAFA , INTELLIX ,NAVISION et PC COMPTA ainsi que je suis dégagé de toutes obligations .



Meneur d'équipe , esprit leadership,ayant un bon sens de communication ,de responsabilité et d'analyse.

Aime l'évolution en matière de carrière et ayant le sens de challenge .



Mes compétences :

Sens de l'analyse/de la synthèse

Contrôle de gestion

Comptabilité analytique

Leadership

Mise en place et suivi des tableaux d

Contrôle budgétaire

Analyse financière

Pack office

Anglais

Finance