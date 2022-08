Sofiane Mickael OUAALI

Conscient des enjeux liés au management des systèmes d’information ainsi que du rôle stratégique, la contribution aux objectifs et à la création de la valeur.



Je me suis intéressé à l'organisation et des moyens en se basant sur une approche visant la cohérence, l’efficacité et l’optimisation des processus IT.



Ma mission est de garantir au top management une assurance raisonnable en matière de management des systèmes d'information, corréler les objectifs de SI aux objectifs « métier » et de l’organisation pour atteindre la gouvernance.