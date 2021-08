Solène CHAMBELLANT

Bonjour,



Pour me présenter, voici une brève description de mon parcours, ma personnalité et mes attentes :



Mon cursus et mes expériences m'ont permis de développer des compétences en gestion, communication et management de projets, mais aussi des compétences plus techniques sur la chaîne graphique et en audiovisuel notamment.

Mes principaux atouts sont mon sens du relationnel, ma capacité d'analyse, mes capacités d'adaptation et ma polyvalence.

On me définit comme dynamique, enthousiaste et à l'écoute, capable de comprendre ou cerner très rapidement différents enjeux ou environnements nouveaux.

Je développe au quotidien des aptitudes d'organisation, de planification, de gestion de calendriers serrés et de travail en équipe avec les différents acteurs du milieu professionnel dans lequel j'évolue.

Pour progresser et aller plus loin dans l'évolution de mes compétences, je suis à la recherche de toute nouvelle proposition susceptible de faire correspondre cette expérience professionnelle à vos attentes.



Merci d'avoir consulté mon profil, et à bientôt.



Mes compétences :

Coordination

PAO

Administration

Communication

Gestion

Audiovisuel

Spectacle

Adaptation

Polyvalence

Assistante

Technique

Rigueur

Marketing

Production

Médias