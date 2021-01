Solène SEGRET

Après avoir validé une Licence en Biologie spécialisée dans la santé humaine, j'ai obtenu un Master 2 en Santé Publique et Promotion de la Santé. Intéressée par tout ce qui touche à la prise en charge des patients, j'ai développé des compétences plus particulières en prévention, promotion de la santé et éducation pour la santé, principalement l'éducation thérapeutique.



Toutefois, la conduite de plusieurs projets variés en santé m'a permis d'approfondir mes connaissances générales, d'avoir une vue d'ensemble sur le système de soins et le secteur social et d'acquérir des savoir-faire en management d'équipe.



J'ai développé mes savoir-faire en exerçant pendant deux ans en tant que Référente des établissements et services médico-sociaux à l'antenne de la Manche de l'ARS Normandie.

J'ai également travaillé en tant que secrétaire médicale en cabinet dentaire et dans un service de médecine du travail.



J'occupe actuellement un poste de secrétaire coordinatrice dans une clinique dentaire.



Mes compétences :

Autonomie

Aisance relationelle

Accueil physique et téléphonique

Conduite de projet

Adaptabilité

Education thérapeutique

Compétences psychosociales

Pédagogie

Gestion administrative