Bonjour, je m'appelle Solenn Le Liboux et j'ai 22 ans.

Actuellement en année de césure entre mon Master 1 et mon Master 2 du Programme Grande Ecole de Kedge Business School, j'effectue un stage de 6 mois dans un cabinet de gestion de patrimoine et de courtage en assurances. Dans le but d'élargir mes compétences et mes expériences, je suis à la recherche d'un stage dans l'immobilier à partir de février 2017.

N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint