Solenn LESAGE

Titulaire d’un Master Affaires Internationales option Asie-Pacifique en 2007, je me suis réorientée vers le FLE (français langue étrangère) en obtenant le DAEFLE, diplôme d'aptitude à enseigner le français langue étrangère, dispensé par l’Alliance Française de Paris. En 2009, l'Alliance française de Manille m'a ouvert ses portes de salles de classe et c'est ainsi que j'ai pu gagné en expérience en matière d'enseignement.



A partir de 2011, à l'Institut français de Casablanca, j'ai d'abord développé mon expertise en ingénierie pédagogique en concevant tous types de supports (tests, référentiels) et en recevant diverses formations et habilitations. On m'a ensuite très rapidement confié l'encadrement d'un projet de coopération éducative et linguistique et l'animation de multiples formations de formateurs. J'ai parallèlement investi un terrain plus créatif en pilotant un projet national autour du slam et en animant des ateliers d’écriture et de théâtre.



A partir de 2015, l'Institut français de Casablanca m'a proposé le poste de coordinatrice pédagogique du centre de langue. Dès lors, j'ai développé de surcroît des compétences dans le domaine managérial, en encadrant une équipe de 220 enseignants, et en matière de gestion, en organisant des sessions de cours de plus de 6000 apprenants.

La fonction de coordinatrice pédagogique dans l'"usine" qu'est l'Institut français de Casablanca suppose des qualités de savoir-faire et savoir-être indispensables à toute fonction d'encadrement.



C'est ensuite à l'Alliance française de Manille que j'ai complété mon expérience en tant que coordinatrice pédagogique. Cette structure de plus petite taille m'a conduite à mener d'autres tâches, notamment en communication, sur les réseaux sociaux, et en marketing (développement de l'offre de cours).



Aujourd'hui, pour des raisons personnelles, je m'installe à Shanghai, en Chine, et cherche à mettre à profit toutes ces compétences acquises entre Manille et Casablanca.



Mes compétences :

Encadrement

Gestion de projet

Coopération internationale

Coordination de projets

Français Langue Etrangère

Ingénierie pédagogique

Enseignement