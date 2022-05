Solenn MACE

De formation juridique, la passion pour la matière immobilière est née progressivement d'une première ébauche en qualité de négociatrice au sein du groupe "JMI TRANSAC", aujourd'hui absorbé par l'enseigne "SQUARE HABITAT".



Après une expérience en transaction concluante et enrichissante, la gestion de copropriétés s'est avérée être une très belle conciliation entre une passion naissante pour les métiers du bâtiment et la volonté toujours pressante d'apprendre et de se renouveler.



Mon activité de gestionnaire de copropriété m’a permis d’entendre la prestation de services dans son acception générale, et de travailler les points de communication nécessaires à la fidélisation d’un porte feuille client.

Le pilotage et le management d'une équipe dédiée m'ont donné le goût de la formation et de l'accompagnement.

Riche de ces expériences pluridisciplinaires au service du particulier, j'ai intégré en 2013 le groupe Generali à l'heure du développement de son projet expérience client.

A la faveur des événements, il m'a été confié des missions de formation, de pilotage des équipes.



Mes compétences :

Formation

Organisation

Professionnalisme