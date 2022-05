Solenn MORELON LE MAREC

IZAC - Prêt à Porter Masculin - Chef de Produit chemises, jersey et accessoires



Déc. 2013 à Aujourd’hui

 Ecoute du marché et de ses tendances

 Création des nouvelles collections en adéquation avec le budget, les ventes et les directives du service style

 Mise en place du plan de collection en adéquation avec les analyses quantitatives et qualitatives des ventes

 Définition du cadrage magasins et des volumes d’achats pour la saison

 Négociations des prix et mode de règlement en respectant les objectifs de marge

 Recherche de nouveaux sourcing de production

 Passation des commandes auprès des différents fournisseurs

 Suivis de la production et de la livraison des produits, ainsi que de leurs courbes de vie



JC de CASTELBAJAC - Prêt à Porter Féminin Luxe - Chef de Produit Coupé Cousu, Maille, Accessoires



Mai à Juillet 2013

 Participation à la création de la collection Podium et Prêt à Porter en collaboration avec le style et la direction artistique

 Achat et suivis des achats de matières premières et fournitures

 Gestion et contrôle des fiches techniques

 Sourcing et allocation de références suivant le savoir-faire des façonniers

 Lancement et suivis de la production de la collection





Celio - Prêt à Porter Masculin - Développeur/Chef de Produit Petite Maille Licences



Avril 2012 - Mai 2013

 Création de la collection en collaboration avec le style et le développeur en cohérence avec le marché et la stratégie de la marque

 Analyse du marché et des tendances

 Construction de l’assortiment dans le respect des budgets de CA, de marge, des stocks et du calendrier

 Gestion de la conception et de la production des produits en assurant le bon sourcing fournisseur

 Suivis des ventes et réalisation du bilan en association avec les gestionnaires de produits





Delphine Manivet - Robes de mariée et soirée - Chef de produit Chaine et trame



Juin 2007 – Déc. 2011

 Chef de produit : planification, élaboration des dossiers techniques avec l’aide du studio de création

 Suivi, production et lancement de la collection

 Acheteuse : élaboration du budget d’achat, Sourcing, approvisionnement, négociation, suivi/gestion des stocks



Mes compétences :

Luxe

Marketing

Management