Solenne FOURGEAUD

Compétences générales :



Connaissances BI:

- Base de données/SGBD (Oracle, sql server)

- ETL (Informatica, SSIS)

- Reporting (certifiée Microstrategy)



- Gestion de projet : cahier des charges, plan de management, gestion d'équipe

- Rédaction de rapports d'études



Connaissances Hydraulique et Mécanique des fluides

(Ingénierie des ouvrages hydrauliques, Impacts des aménagements, Hydraulique en charge, souterraine, statistique, Transport sédimentaire et morphodynamique, Durabilité et fiabilité des ouvrages, Hydrodynamique littorale et côtière, Dynamique de l'atmosphère, Energie éolienne et marine, Mécanique des sols et des structures)





Compétences linguistiques :



- Anglais : Bilingue

TOEIC : 990/990, 2010 - 3 ans aux Etats-Unis

(Washington D.C de 1998 à 2001), 6 mois en Ecosse





Compétences informatiques :



- Bonne maîtrise des systèmes d'exploitation Linux et Windows

- Bonne connaissance de plusieurs codes de calcul : Telemac, Fluent, StarCd, HEC-HMS, Comsol et du système d'information géographique (SIG) ArcGIS

- Bonne connaissance des langages de programmation suivants : Matlab, R, fortran

- Notions : C++





D'un bon relationnel, je sais être autonome et organisée. J'ai une bonne capacité à m'adapter et à apprendre de nouvelles techniques.



Mes compétences :

Business Intelligence