Solenne FOURGEAUD

Après une première année de DEUG 1 en Sciences Humaines, j'ai débuté ma carrière professionnelle socio éducative à Draveil, à l'Institut Médico Psychologique. J'ai d'abord été Aide Médico Psychologique auprès d'enfants polyhandicapés. Ainsi, durant 3 ans, j'ai soutenu ces enfants lourdement handicapés dans leur bien-être quotidien. Mon intérêt était alors de favoriser leur éveil et leur épanouissement au delà de leurs troubles.

Puis, cette acquisition de la communication avec des enfants aux troubles sensoriels très graves m'a conduite à progresser dans ce milieu éducatif : en 2001, j'ai débuté une formation en alternance d'éducateur spécialisé. Parallèlement, à mes cours hebdomadaires à l'IRTS de Paris, j'ai accompagné des adultes déficients intellectuels dans leur autonomie. Ils vivaient dans des appartements thérapeutiques.

Au terme de cette formation, j'ai obtenu un poste d'éducateur spécialisé dans un hôpital de jour, près de Versailles. Celui-ci accueille des enfants de 3 à 14 ans souffrant de troubles du comportement ( TED / Autisme / Psychose Infantile...). Mon objectif professionnel était de conduire ces enfants à un mieux-être, en les soutenant dans leur scolarité et leur socialisation. Le projet éducatif de l'équipe était aussi de guider les parents dans leurs rôles face à la maladie psychologique de leur enfant.

Ces différentes expériences professionnelles dans ce milieu socio-éducatif ont toutes un point en commun : en effet, durant ces années, j'ai découvert l'importance d'encourager ces personnes aux plus grandes difficultés, mais aussi de veiller à toujours mettre leurs potentialités en avant.

Et puis, mon parcours "familial" s'est modifié et j'ai alors eu le souhait de prendre une autre direction professionnelle ! Riche de ces expériences professionnelles, j'ai voulu mettre à profit mes différentes acquisitions à l'égard des jeunes enfants. En effet, en 2010, j'ai obtenu mon agrément d'Assistante Maternelle du Conseil Général. Ainsi, depuis 3 ans, j'accueille 3 enfants à mon propre domicile et je leur propose un accueil professionnel de qualité.

Comment ? Simplement, en partant de 2 principes pédagogiques :

Je travaille à guider l'enfant dans son autonomie. Je mets en pratique les valeurs pédagogiques de Montessori résumées dans l'expression " Apprends moi à faire tout seul...". En concertation avec les parents, j'encourage l'enfant dans son autonomie. Son éveil et son épanouissement passent par l'acquisition du respect de l'Autre et des choses "Nobles" (livres / jouets en bois). Je priorise aussi le développement du goût dans l'alimentation.

Ensuite, j'ai constaté que dès son plus jeune âge ( aussitôt que la maman reprend son travail) l'enfant est mis dans un mouvement trop rapide pour lui. afin de respecter ses propres biologiques , j'ai développé le principe "La crèche à la Maison". Les enfants découvrent des ateliers éducatifs d'éveil similaires à ceux proposés dans une crèche. Par exemple, mensuellement, une professeur de cirque vient à mon domicile animer un atelier cirque.



Cette riche expérience de l'accueil du jeune enfant m'a conduit à vouloir approfondir ma pratique actuelle, en liant mes premières connaissances. C'est pourquoi, j'ai débuté ma VAE d'Educateur de Jeunes Enfants....



