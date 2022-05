Solenne GROLLEAU

La formation universitaire qui m'a conduit au métier de chargée de mission en développement économique m'a permis d'acquérir une double compétence en économie d'une part et en commerce, gestion, communication.

Le caractère pluridisciplinaire de mon cursus me permet aujourd'hui de proposer mes services à différents types de structures: collectivités, administration générale, organisations internationales, associations, ONG, entreprises privées. Plus que le statut juridique de la structure à laquelle je m'adresse, je m'intéresse en priorité aux missions qui peuvent m'être confiées.

Ces acquis témoignent de capacités théoriques réelles et approfondies, agrémentées d'expériences professionnelles concrètes qui confirment mon engagement dans le développement économique et espère bientôt pouvoir mettre mes compétences et mon dynamisme au service du développement.



Mes compétences :

Développement et développement durable

Identification d'axes d'intervention

Travail en équipe

Formation en économie sociale et solidaire

Montage, évaluation, financement de projet

Organisations de rencontres professionnelles

Réponse aux appels d'offre

Techniques de communication

Maitrise du pack office/ Logiciel SAP

Conduite de réunion

Coordination , développement de réseaux

Analyse socio-économique

Demande de financement

Sociologie des organisations