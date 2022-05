Nous accompagnons les professionnels de santé dans leur carrière sur des fonctions de Directeur d'établissement, directeur médical, de pôle, Chef de service, Médecin spécialiste, et directeur des soins infirmier, ... et notamment sur des thématiques de recrutement, de coaching, de formation, d’évaluation des talents et d’accompagnement des personnes en situation sensibles ou dégradées.



Mes compétences :

Techniques de Recherche d'Emploi

Entretiens professionnels

Recrutement