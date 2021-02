Christophe SALACE

- 23 années dexpérience, dont 22 en CRM, technique et fonctionnel, B2B, B2C, B2B2C, des projets menés avec succès dans 26 pays différents :

Marketing Automation, Sales Force Automation, Data Management, Data quality, Business Intelligence, Reporting, ETL, Datamart, Telemarketing, Vue client 360°, Analytics, Data Privacy, Data Visualisation:



- 21 ans d'expérience en Marketing Direct (B2B, B2B2C, B2C)

- 21 ans dexpérience en management (jusqu'à 25 personnes), direct et matriciel, à l'international

- 13 ans d'expérience en Business Intelligence

- Trilingue anglais, espagnol

- Expériences internationales dans les domaines de l'informatique et de l'assurance



Mes compétences :

Gestion de projets

International

CRM

Gestion du changement

Management

SQL

Qualité des données

Marketing

Siebel

BI

Datamart

Marketing direct

Sales Force

CRM analytique

Qlik Sense -