Anne-Marie DEBLONDE

Je pratique depuis 18 ans un métier que me passionne chaque jour davantage : la chasse de têtes.



3 cabinets ont marqué mon parcours : l'école de l'apprentissage chez ALEXANDRE TIC, principalement dans les carrières de l'ingénieur, puis l'acquisition de l'autonomie chez TAILLANDIER CONSEIL où je développe une forte expertise dans les métiers de la Vente à Distance, du Marketing Direct et du E-Commerce, et enfin, la maturité chez ALPHEE.



Depuis 5 ans,j'anime un pôle d'activité en totale autonomie (développement commercial et stratégies de recherche)qui couvre de nombreux secteurs d'activité : Distribution, Services, Banque/Assurance, Média et presse, Télécom....



J'interviens uniquement en "chasse de têtes", sur des profils de cadres dirigeants,ainsi que des experts. Ceci nécessite un travail sur mesure, très qualitatif qui me tient à coeur depuis le début de ma carrière.



Mes compétences :

Audit

Conseil

Web

Vente à distance

Recrutement

E-commerce

Médias