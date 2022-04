Charles de Limerville

Persuadé que nous vivons une révolution digitale, je souhaite accompagner les entreprises à piloter leurs projets stratégiques IT dans le sillage de la stratégie globale d'entreprise.



En effet l'implication des SI dans la croissance de l'entreprise nécessite une proximité avec les besoins métiers, l'intégration des nouvelles technologies (Cloud, Big data, BPR) etc) et l'accompagnement aux changements des utilisateurs et des processus métiers.



J'ai choisi EY, et particulièrement la branche IT Advisory, pour aider les entreprises à relever les défis de la révolution digitale.



Auparavant, j'ai effectué le mastère Management des Systèmes d'Information de l'ESSEC en partenariat avec Telecom ParisTech. Cette formation s'effectuait en alternance. J'ai réalisé ce stage alterné chez Devoteam Consulting en tant que consultant junior. Analyses financières d'appels d'offres, cartographies fonctionnelles, accompagnements aux changements, TCO, inventaires de licences sont des exemples de missions réalisées.



Diplômé et dans le cadre du cursus Ingénieur d'Affaires en Informatique et Réseaux à l'ESIGELEC (Rouen) j'ai effectué 3 ans d'apprentissage chez NextiraOne (prochainement Dimension Data), leader européen des services en solutions de télécommunication, en tant qu'ingénieur commercial.



Mes compétences :

Aisance relationelle

Analyse des besoins

Informatique

Conseil

Analyse financière

Analyse fonctionnelle

Synthèse rédactionnelle