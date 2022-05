Solenne LABAT

Hello !

Lilloise d’adoption, maman comblée d’un petit monstre de 2ans 1/2, passionnée de voyages et d’aventures, je suis aujourd’hui à la recherche d’un nouveau challenge professionnel.



Voici mon parcours :

Après une expérience riche et intense chez Publicis Dialog à Paris et 4 années passionnantes, plongée au coeur des problématiques digitales chez Like Interactive, je suis partie (avec ma petite famille) parcourir le monde.

Notre maison sur le dos, nous avions ce besoin profond de sortir de notre zone de confort, de découvrir ce qu’il se passait là-bas, ici, ailleurs… surtout d’ouvrir les yeux et de retrouver le bonheur des choses simples.



Curieuse, polyvalente et rigoureuse, j’ai toujours été passionnée par mes missions et je recherche aujourd’hui un nouveau challenge dans lequel je puisse m’épanouir professionnellement et humainement.



A bientôt !



Mes compétences :

Chef de projet

Communication

Communication 360

Communication 360°

Marketing

marketing sportif

Publicité

Web

Web-marketing

Webmarketing

Gestion de projet