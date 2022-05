Solenne LAURENT

Passionnée par les relations humaines en entreprise, je souhaite mettre l’ensemble de mes compétences au service d’une structure au sein de laquelle le challenge se vit chaque jour.

Diplomate, réactive et autonome, je souhaite m’impliquer dans la mise en place de nouveaux projets.



Compétences en droit social:



- Droit du travail et droit de la protection sociale au niveau interne, européen et international

- Suivi de procédure : travail du dimanche et des jours fériés, licenciement, inaptitude, démission, disciplinaire, contentieux

- Mise en place de la règlementation relative à l’avantage en nature : dénonciation usage, négociation avec les IRP

- Rédaction : contrats de travail, supports de communication à destination des IRP (rapport annuel CHSCT, lettre d’information, supports juridiques de présentation) et des salariés

- Relations sociales : préparation et animation des réunions

- Conseil et veille juridique



Compétences en Ressources Humaines:



- Gestion administrative : déclarations AT, suivi des stagiaires, suivi des travailleurs handicapés avec l’AGEFIPH et le SAMETH (aménagement de poste, reconnaissance de la lourdeur du handicap, demandes de subventions), assistanat DRH.

Recrutement : prise de contact téléphonique avec les candidats, pré-entretiens téléphonique, organisation des entretiens, organisation des job-dating.



- Formation interne : accueil des promotions de nouveaux commerciaux, planning des formateurs, recensement des besoins en formation.



Mes compétences :

Protection Sociale

Droit du travail