Suite à un stage en tant que graphiste conceptrice chez Akson, je suis à l'affût de nouvelles opportunités professionnelles, au niveau national ou international, me permettant d'exploiter et d'enrichir mes compétences et mon expérience.



Dynamique, créative et réactive j'affectionne particulièrement les missions multi-casquettes, mêlant le print, le web et le montage vidéo.



Après 4 ans de spécialisation en photographie et communication inter-culturelle, j'ai décidé de me spécialiser en publicité et création visuelle pour augmenter mon expertise en tant que future directeur artistique. Mes expériences en agence et chez l'annonceur m'ont doté d'un grand sens de l'organisation et m'ont aussi permis de développer mes qualités relationnelles et artistiques.



Si mon profil vous intéresse et si vous souhaitez avoir un aperçu de mes réalisations, n’hésitez pas à me contacter. Je serai ravie d’élargir mon réseau.



solenne.lecot@gmail.com



Meet you soon!





Mes compétences :

Dreamweaver

Photoshop

After effects

Flash

In design

Final cut pro

Photographie

Illustrator

Infographie

Directeur artistique