Solenne LESCOP

Ayant capitalisé 8 années d'expérience dans de grands groupes. J'ai acquis et développé de solides compétences quant à la gestion et à la fidélisation de forts portefeuilles clients.



La création de mon entreprise, il y a maintenant 6 ans dans un domaine innovant à contribué à renforcer mes capacités d'argumentation ainsi que les difficultés liées à l'émergence d'un nouveau produit.



Aussi mon dynamisme, ma rigueur et ma force de proposition seront de sérieux atouts.