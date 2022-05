Solenne LEVREY

De formation Ingénieur Matériaux, je suis actuellement responsable Innovation au sein de la société Asahi Diamond Industrial Europe (filiale européenne du groupe japonais Asahi Diamond).

Je suis en charge de la veille technologique et concurrentielle, du lancement de projets innovants et de leurs suivis dans un milieu extrêmement concurrentiel.

Travaillant dans le domaine du développement des meules superabrasives à liants résine, vitrifié, galvanique et métallique ainsi que celui des outils coupants, j’ai développé de solides compétences dans divers domaines :

- Matériaux (métal, céramique, polymère) : propriétés physico-chimique, procédés de mises en forme (notamment par frittage).

- Techniques de caractérisation : microscopie, analyse de surface, essais mécaniques.

- Usinage



Mes compétences :

Gestion de projet

Frittage

Matériaux

Usinage