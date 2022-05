Solidarité POUR RÉUSSIR

Cabinet de recrutement spécialisé en Ressources Humaines, notre équipe de professionnelle accompagne et soutien les entreprises du secteur privé et public dans l'ensemble des étapes liées à la vie professionnelle (recrutement, mobilité, formation, out placement).

Nous avons déployé un département support pour accompagner nos actions et formations.



Service audiovisuel:



• Film d'entreprise



• Vidéo training



• Offre d'emploi Vidéo



• Candidature numérique





Mes compétences :

Recrutement

Bilan de compétences

Video

Production audiovisuelle

Conseil en recrutement

Conseil

Service

Formation