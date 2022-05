Passionnée de voyages, dynamique et professionnelle, je m'investi au maximum dans tout ce que j'entreprends et mon sens de l'organisation et ma détermination me permettent de mener à bien mes projets.



Mes compétences :

Tourisme

Pack Microsoft Office

Réseaux sociaux

Tourisme d'affaires

Transport aérien

Evénementiel

Relation clients

Organisation de séminaires