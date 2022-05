Soline MAILLE

PRET IMMOBILIER, RACHAT DE CREDITS ...C'EST NOTRE METIER !

Fort de la nouvelle réglementation en 2012, sous couvert de l'ORIAS Organe de tutelle validant le métier, après plus de 30 ans passés au service de la Banque, j'ai passé le pas et rejoint le Monde du Courtage financier et pris le pari de l'éthique et du développement de cette nouvelle Enseigne "La Centrale de Financement" créée mi 2013.



Séduite par les valeurs et les engagements que sont l'éthique, l'exigence, la déontologie, le savoir-faire et l'accompagnement relayés par les créateurs de la Marque, par le soutien et la confiance de la Financière ARTEMIS du Groupe de F.PINAULT, j'ai eu l'envie de participer à un beau projet de développement sur le Territoire national et local en créant ma structure sur ST QUENTIN EN YVELINES fin 2013



Notre ambition avec mon associé vous accompagner et négocier au mieux les conditions de votre financement immobilier

Notre conseil ; "ne faites rien sans nous consulter" !