Soline MÉNARD

Me présenter ??? Et à un ordinateur ??? Je suis nettement plus à l'aise dans le réel, et je préfère présenter des êtres humains, des concepts ou des produits ("déformation professionnelle").

Mais, pour vous qui me lisez, je vais faire cet effort.

Qui suis-je ? : une passionnée, dynamique, pétillante avec force de persuasion (tout en douceur).

Mon but : relever le 1er challenge ambitieux qui se présente et le réussir au delà de toutes espérances.

Mes moyens : mon expérience aussi variée personnellement que professionnellement avec une stabilité acquise et pérenne.

Mes attentes : soyons réalistes, comme tous, plus d'épanouissement professionnel. Le personnel en découlant.

Pas de conclusion, tout est dans l'avenir.



Mes compétences :

Adaptabilité

Charisme

Travail d'équipe

Autonomie professionnelle

Conscience professionnelle