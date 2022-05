Solorea LYON

Solorea a une vision et une mission : démocratiser l'énergie solaire.



Permettre à chacun de participer activement à la transition énergétique, en devenant propriétaire de panneaux solaires sans apport financier, garantissant un revenu annuel pendant 20 ans... C'est l'innovation Solorea, labellisée et unique en France.



Pour en savoir plus :Array



Mes compétences :

Qualité des panneaux solaires

Financement solaire

Développement Durable

Photovoltaïque

Startup

Solaire

Environnement

Energie

Innovation