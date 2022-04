Christelle MACHET

Ingénieur spécialisée en environnement et véritable passionnée par les énergies renouvelables, je suis chef de projets dans le domaine du photovoltaïque.



Mes différentes expériences m'ont permis de participer à toutes les phases d’études et de réalisation d’un projet : étude de faisabilité technico-économique, business plan, présentation des projets aux clients avec les commerciaux, analyse des réglementations, suivi des démarches administratives, ainsi que choix et pilotage des sous-traitants sur le terrain, avec maîtrise des coûts. Je mène tout cela à bien grâce à mon aisance relationnelle et une forte capacité d’adaptation à tout environnement et équipe de travail.



Aujourd'hui, je souhaite rester dans le domaine des énergies renouvelables et des économies d'énergies qui me paraît primordial pour le développement durable de notre planète.



Mes compétences :

Aisance relationnelle et adaptation

Utilisation des méthodes et outils informatiques

Analyse des législations

Etudes de faisabilité technico-économiques

Soucis du client

Analyse et synthèse d'informations techniques

Environnement

Photovoltaïque

Energies renouvelables