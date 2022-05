Solution Cadres RECRUTEMENT ET FORMATION

Grâce à une culture très opérationnelle et à ses modes de fonctionnement, SOLUTION CADRES constitue une alternative hautement réactive au recrutement classique.

Elle est la clé pour la gestion de ressources humaines, qui facilite votre recherche pour votre projet professionnel. Notre réseau d’experts vous dirigera vers un métier à haute compétence.



Nos consultants spécialisés apportent un soin particulier à l’évaluation de votre profil, vos compétences, votre expérience et votre potentiel, pour bien faire face à la mission de recrutement cadre.

Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé afin de cibler vos recherches. Nos consultants connaissent parfaitement les attentes du tissu économique local et sont donc en mesure de vous mettre en contact avec les entreprises qui recherchent votre profil.



Rejoignez nous sur notre site : http://www.solution-cadres.com/



Mes compétences :

Chasseur de têtes

Formation professionnelle

Recrutement

Placement CDD/CDI

Ressources humaines