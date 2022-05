Solution D'inventaire Avec Code-Barres Et Tsp G-INV

G-Inv est une solution de gestion d'inventaire avec code à barre permettant entre autres :

- > De définir les objets

- > D'effectuer l'inventaire du matériel en stock et réparti dans les services

- > De tenir à jour les inventaires matériels à partir d’une procédure unique rassemblant tous les types de mouvements dans un seul écran

- > D'éditer les "bons de transfert" associés aux transits matériels et les bons d'entrée ou de sortie d'inventaire

- > De suivre les inventaires suivant différents critères de recherche (interrogations ou éditions des inventaires d’un service, d’un sous service, répartition du matériel…)

- > D'éditer des fiches d'inventaire, journaux, liste des matériels amortis…

- > D’effectuer un rapprochement entre l’inventaire physique et l’inventaire informatique avec recensement et saisie des régularisations



Mes compétences :

Classer vos immobilisations

Faciliter les opérations d'inventaire

Valoriser vos immobilisations

Maîtriser les emplcements

Rationaliser les affectations de matériel