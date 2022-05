Depuis sa création en 2005

Solutions-Composites

est un leader sur le marché tunisien et nord africain au niveau de la mise en œuvre

des matériaux composites. La société dispose d’un site d’environ 4500 m2 couvert équipé

pour répondre à toutes les demandes qui émanent de nos clients.Le site a été construit

selon les dernières normes en matière de sécurité et respect de l’environnement.

Nous disposons d’un matériel de production ultramoderne. Le management de la société

possède plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des composites.

La société offre son savoir faire dans le moulage contact et projection,

le RTM et le RTM light. La société est certifiée ISO9001-v2008 et ISO14001-v2004.



