Solvène HOUSSIER

Après un parcours de 7 ans dans la maîtrise d’œuvre informatique Oracle, et de 5 ans dans l’assistance à maîtrise d’ouvrage, je suis actuellement responsable d’un pôle de trois collaborateurs, chez Euler Hermes SFAC, société leader sur le marché de l’Assurance-Crédit en France.

Mon pôle est chargé des projets transversaux en matière de reportings et d'outils décisionnels, ainsi que des évolutions et de l'exploitation de ces outils. Nous intervenons en tant que MOE, MOA - AMOA ou expert des données, en fonction des contextes de projets.



Mes compétences :

Business Intelligence

Management

Oracle

Gestion de projet

MOE

AMOA