Somprasong SUDAROS

Fondateur de Mattika studio graphique en 1994.

Créateur une nouvelle gamme de jeu de société pour "apprendre en s'amusant":

Mathsumo, Verbillico, Addigolo, Faminimo, Araignées aux trousses et Twist Délire.

Récompensé par trois médailles d'or aux Concours Lépine 2010, 2011et 2012.

Créateur d'animation Mathsumo.

Membre fondateur et président du club des entreprises d'Asnières.

Initiateur des "trophées Asnières entreprises" qui récompensent les entreprises en croissances, des start up, et les initiatives solidaires.



Mes compétences :

Communication

Communication Graphique