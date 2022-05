Plus de 15 ans, dans la vente, le management et le marketing 360 en B-2-B et en B-2-C, je me suis spécialisé dans le secteur IT et le Channel mais également dans l'hôtellerie et le tourisme.

J'ai été amené à gérer des projets en mode collaboratif et à gérer des équipes cross-fonctionnelles.

Autonome, tenace, organisé, curieux, orienté esprit d'équipe et résultats, je suis autant à l'aise dans un environnement national qu'international.



Mes compétences :

Anglais

COMMERCE

Electronique

Espagnol

Europe

Export Manager

International

Italien

Management

Manager

Marketing

Marketing International

MBA

Gestion de projet

Channel marketing

Cross functionnal management

Account management

Cross cultural management

Sales Force

Marketing opérationnel

Marketing direct

Digital marketing

Community management

Microsoft Office

Réseaux sociaux

Webmarketing