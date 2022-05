Sondos LASSOUED

Passion pour l’électronique et l'automatique, qui regroupent des domaines qui me semblent vraiment attractifs : l' instrumentation et contrôle de bancs d'essai, l’automatisation industrielle, la conception des circuits électroniques, l’étude des nouveaux produits, la programmation de software embarqué, la robotique et la vision artificielle,...

Possibilité d’apprendre et progresser, non seulement sur le plan technique, mais aussi sur d’autres aspects de mon intérêt comme l'organisation et la programmation de la production, la qualité,les sujets environnementaux,…

Volonté de mettre à l’épreuve mes connaissances et compétences, ainsi que mon effort et ma ténacité

Opportunité de progresser dans les différentes étapes du plan de vie que je me suis fixé et accomplir mes aspirations personnelles

Grandir et évoluer professionnellement



Mes compétences :

MBED

Simulink

C++

Microsoft Office

Bus CAN

Automates programmables

CAO

Automatique

Création d'entreprise

MATLAB

Management de la qualité

VHDL

Comsol Multiphysics

Ladder

La préparation

C Programming Language

UART

OpenOffice

Allen-Bradley