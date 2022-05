Bonjour,



Je recherche un poste d'agent de réservation sur l'aéroport de Marseille ou Nice.

J'ai de l'experience dans l'accueil et le contact de la clientèle et je possède mon diplome de personnel naviguant commercial.

Dynamique,souriante et appiliquée j'aimerai au plus vite retrouver un emploi dans ce domaine.

je parle la langue anglaise et espagnole.