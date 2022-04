Samir AIT-AZOUZ

J'ai une formation spécialisée en électrotechnique renforcée d'un BTS force de vente acquis en alternance chez un grossiste en matériels électriques.

Mais j’étais barman en parallèle de mes études.



je me plais à communiquer et échanger avec les gens de manière générale, professionnellement aussi mais dans le but de satisfaire pleinement les besoins du client et mes objectifs. J'ai des facilités pour fédérer autour de moi ou d'un projet. Je cultive l'art du dépassement de sois.



De nature enthousiaste, les chalenges me motivent, professionnellement comme sportivement.

J'ai notamment un bon niveau régional en sport que ce soit en football comme en boxe anglaise.



Mes compétences :

animer

Distribution

Négocier

Vendre