Sonia AUBRY-ORIEUX

Mars 2016

LexisNexis

Ingénieur commercial marché avocat







Janvier 2008 - Janvier 2015

ADSN (Association de Développement des Services Notariés)

Responsable Régionale du midi Pyrénées et du Languedoc Roussillon

Animation et développement du réseau notarial

Ma mission : Animer le réseau de notaires et d'élus locaux du notariat (portefeuille de 280 offices). Conseil, accompagnement, vente de produits et services en rapport avec l'informatique (réseau), la communication (site internet, salle d'attente, conférence de presse), l'immobilier (outil d'expertise, gestion de base de données, négociation immobilières)



Sept 2003 - Juin 2007

MONDELEZ France Numéro 2 mondial de l’alimentaire

Responsable de secteur 35/53 en grande distribution

Ma mission : développer les leviers commerciaux (4P) et appliquer la stratégie merchandising.



Mai 2003 - Juillet 2003

DANONE EAUX FRANCE Bretagne et Pays de Loire

Responsable de secteur hors domicile



Mes compétences :

Vente

Formation

Conseil

Adaptabilité

Relationnel