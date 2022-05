Sonia AUDREN

Je souhaites poursuivre ma vie professionnelle dans le secteur de la banque qui m'attire tout particulièrement.



Si vous proposez des formations techniques pour m'impliquer d'avantage dans votre domaine d'activité je suis ouverte à cette proposition.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations !



MES + :

- permis B + véhicule personnel

- bénévole au sein de deux associations : Secours populaire, Virade de l'espoir pour vaincre la Mucoviscidose





Mes compétences :

Conduite de projet

Vente B2B

Négociation commerciale

Marketing stratégique et opérationnel

Stratégie de communication