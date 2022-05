Sonia BAESBERG

Le management des hommes, c'est mettre l'humain au coeur des préoccupations de l'entreprise.

Etre au top du management, c'est pratiquer la pleine conscience pour développer un leadership positif et bienveillant.

Mon expérience et mon expertise en management m'ont convaincues que, face aux situations complexes que vivent les organisations aujourd'hui, la clé de voûte pour réussir est l'optimisation du capital humain. C'est par la transmission des pratiques de management accompagnée de techniques de pleine conscience que les entreprises verront naître de nouveaux leaders et amélioreront la santé et le bien-être de leurs collaborateurs.

La pleine conscience ou mindfulness, pratiquée régulièrement, apporte un grand nombre de bienfaits qui ont été validés par les scientifiques. Parmi ces bénéfices, il y a le développement des capacités cognitives telles que l'attention et la concentration, plus de créativité, amélioration de la gestion des priorités, de la capacité à prendre des décisions, meilleure adaptation au changement, empathie et cohésion d'équipe.



Mes compétences :

Management opérationnel

Leadership

Développement personnel

Gestion d'équipe

Communication

Gestion du stress et des émotions

Ecoute

Gestion de la relation client

Négociation

Accompagnement individuel

Conduite du changement

Organisation

Formation